Ребенок случайно выпил уксус и скончался за считаные минуты

Ребенок, которому не исполнилось и трех лет, скончался после отравления уксусом. Об этом сообщает E1.Ru со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, малыш находился дома с матерью, когда произошло непоправимое — он получил доступ к уксусу, что привело к мгновенной клинической смерти и гибели в реанимации, несмотря на усилия медиков.

Уксусная кислота и ее концентрированные растворы представляют особую угрозу для детей из-за их природной любознательности и привычки пробовать все на вкус. Даже небольшое количество вещества, попавшее в организм, вызывает тяжелейшие химические ожоги слизистых оболочек ротовой полости, пищевода и желудка, что приводит к болевому шоку и отеку гортани, затрудняющему дыхание.

Отмечается, что Следственный комитет пока не дает официальных комментариев.

