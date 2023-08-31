Ребенок в Дагестане погиб, запутавшись в веревке во время игры

В поселке Степной, расположенном в Кизлярском районе Дагестана, произошла трагическая смерть восьмилетнего мальчика во время игры. Как сообщили в пресс-службе МВД, ребенок ушел на прогулку и во дворе своего дома, запутался в веревке. Смерть наступила от удушения.

По предварительным данным, мальчик играл со своими сверстниками, катаясь на веревке, которая была свешена с виноградного навеса. В какой-то момент игры веревка обвила шею ребенка, и он не смог самостоятельно освободиться. Соседи, находившиеся поблизости, мгновенно увидели происходящее и попытались оказать помощь, но, к сожалению, не успели спасти мальчика.

Полиция начала расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Следователи намерены выяснить, были ли какие-либо недоразумения или небрежности, приведшие к этой трагедии.