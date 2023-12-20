Ребенок в Рязани умер через три дня после посещения стоматолога

Об инциденте пока мало подробностей. Некоторые СМИ сообщают, что мальчик в возрасте трех лет умер во время приема в частной стоматологии 18 декабря.

«Во время лечения зубов открылось кровотечение. Матери сказали приложить холодное. Скорая доехать не успела», — приводит цитату из соцсетей ya62.ru.

Однако информация, появившаяся позже, расходится с этой версией. По обновленным данным, малыш скончался спустя три дня после лечения зуба. В момент трагедии он находился дома.

Пока неизвестно, связана ли смерть несовершеннолетнего с посещением врача. В этом будут разбираться следователи. В СУ СК по Рязанской области уточнили, что после предварительной проверки и оценки ситуации примут решение о возбуждении уголовного дела.