Ребята из ЛНР стали гостями подмосковного стенда на выставке «Россия»
Фото: [Александра Степнова]
Для детей из Луганской Народной Республики провели увлекательную экскурсию по стенду Подмосковья, функционирующему в настоящее время на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«Сюда приехало 20 воспитанников Центра социальной адаптации детей-инвалидов. Очень все интересно, увлекательно! Детей просто переполняют эмоции», — рассказала воспитатель республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» из Алчевска Ирина Сычева.
Кульминацией экскурсии для них стало участие в познавательной викторине, за победу в которой давали призы.
«Я выиграла сумку и наклеечки. Мне так понравилось, настроение отличное. Я приехала из Алчевска, чтобы узнать побольше о нашей Родине. Здесь мне очень понравился стенд Московской области — я услышала много интересных фактов о регионе, узнала, что тут производят», — поделилась впечатлениями Анна.
Инициатором и организатором поездки ребят в столичный регион стала команда проекта «Синергия добра» совместно с Правительством Московской области. В октябре этого года для юных гостей уже организовывали аналогичную поездку.
В рамках этой поездки дети уже увидели Красную площадь, парк «Зарядье», посетили Зоопарк, Москвариум и Музейно-храмовый комплекс ВС РФ. А еще в планах посетить музей «Новый Иерусалим» в Истре.
«Очень многое было сделано, чтобы эта поездка состоялась, в организации экскурсий для детишек и с транспортом нам очень помогло Правительство Московской области. Для детей это целое приключение, они задают вопросы, много улыбаются, у них горят глаза. Это самая ценная награда для нас, именно этого мы и добавились. Делайте добрые дела, и мир станет намного лучше», — отметила руководитель проекта Виктория Максимова.