Ребята из ЛНР стали гостями подмосковного стенда на выставке «Россия»

Для детей из Луганской Народной Республики провели увлекательную экскурсию по стенду Подмосковья, функционирующему в настоящее время на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«Сюда приехало 20 воспитанников Центра социальной адаптации детей-инвалидов. Очень все интересно, увлекательно! Детей просто переполняют эмоции», — рассказала воспитатель республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» из Алчевска Ирина Сычева.

Кульминацией экскурсии для них стало участие в познавательной викторине, за победу в которой давали призы.

«Я выиграла сумку и наклеечки. Мне так понравилось, настроение отличное. Я приехала из Алчевска, чтобы узнать побольше о нашей Родине. Здесь мне очень понравился стенд Московской области — я услышала много интересных фактов о регионе, узнала, что тут производят», — поделилась впечатлениями Анна.

Инициатором и организатором поездки ребят в столичный регион стала команда проекта «Синергия добра» совместно с Правительством Московской области. В октябре этого года для юных гостей уже организовывали аналогичную поездку.

В рамках этой поездки дети уже увидели Красную площадь, парк «Зарядье», посетили Зоопарк, Москвариум и Музейно-храмовый комплекс ВС РФ. А еще в планах посетить музей «Новый Иерусалим» в Истре.