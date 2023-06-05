Собаки помогают в реабилитации пациентов центра в Орехово-Зуево

Собаки помогают в реабилитации пациентов комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Об этом рассказали в областном Минсоцразвития.

Подобный вид реабилитации называется канистерапия. Собаки помогают маленьким пациентам с адаптацией в новых условиях, с избавлением от страхов. Кроме того, благодаря тактильному контакту с животным у детей развивается моторика.

В центре в Орехово-Зуево каждое утро пациентов вместе с психологом Еленой Федоровой встречают собаки Лори и Бим.

Канистерапия также доступна в учреждениях Егорьевска, Пушкино, Серпухова и Сергиева Посада.