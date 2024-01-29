Ребята из подмосковного Павловского Посада сделали талисманы для бойцов в зоне СВО

Отмечается, что небольшие деревянные основы просверлили и завязали на них нитку с бусинами в качестве украшения. При помощи маркеров каждый нарисовал то, что считает нужным. Кто-то написал слова поддержки «Мы рядом», «Мы с вами», «Ждем дома». Некоторые изобразили рисунки: яркое солнце, звезды, зеленая трава, все то, что у ассоциируется с миром и спокойствием.

Готовые талисманы покрыли лаком, чтобы они не потеряли яркость и изображение осталось четким. Ожидается, что позже их упакуют в конверты и вместе с письмами и помощью передадут в зону проведения СВО.