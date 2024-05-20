Ребята из рядов Юных Инспекторов Движения посетили исторические памятники в Можайском округе

С целью закрепления теоретических знаний о важности соблюдения правил дорожного движения и перенятия историко-культурного наследия родного города для жителей Можайского округа, участников Юных Инспекторов Движения провели экскурсии.

Мероприятие началось с информативной лекции о правилах ПДД, которую для 40 детей из рядов Юных Инспекторов Движения под началом руководителей отрядов ЮИД и педагогов Дома детского творчества провели сотрудники Госавтоинспекции. Слушателям выдали световозвращающие жилеты и раздали буклеты с маршрутом экскурсии.

Следующим этапом мероприятия стало посещение исторических мемориалов — памятника Воину – освободителю, стелы «Город воинской славы» и комплекса «Вечный огонь». Ребята прошли по главной улице города, используя на практике полученные в ходе лекции знания о правилах дорожного движения.