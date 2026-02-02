«Речь как капсула времени»: тревел-блогер рассказал об уникальном русском языке в якутском селе
Российский тревел-блогер Алексей Жирухин поделился необычными впечатлениями от посещения отдаленного якутского села Русское Устье.
В своем канале «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен» он описал речь местных жителей как настоящие «капсулы времени», так как их язык развивался столетиями в условиях полной изоляции, без влияния государственных реформ и стандартных учебников.
Блогер отметил, что, хотя он и понимал отдельные слова, общий смысл речи часто ускользал от него. Это уникальное наречие сформировалось как живой инструмент общения в суровых условиях арктической зимы и оставалось неизменным на протяжении веков.
Во время своего визита Жирухин обнаружил местный «Бытовой разговорник русско-устьинцев», который стал для него настоящим лингвистическим кладом. В нем он нашел множество уникальных слов и выражений, вышедших из употребления в современном русском языке.
Особенностью местной речи является быстрое, отрывистое произношение с характерным «цоканьем» — например, жители говорят «цай» вместо «чай». Сами индигирщики, как называют местных жителей, объясняют такой темп речи необходимостью говорить быстро на сильном морозе.
