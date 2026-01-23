Экстремальный туризм: молодой нидерландец испытал ледяную воду Якутии

Голландский блогер стал звездой соцсетей после прыжка в ледяную прорубь в Якутии при –52 градусах. Молодой турист поделился впечатлениями от экстремального опыта и планирует продолжить съемки в суровых регионах России. Об этом пишет РЕН ТВ .

22-летний блогер из Нидерландов Фрэнк ван Дам специально приехал в Якутск, чтобы испытать себя в экстремальных условиях. По его словам, такие видео получают больше просмотров на YouTube.

Фрэнк прилетел в город в биркенштоках — немецких сандалиях с пробковой стелькой — и не переобулся, чем удивил местных жителей. Главным испытанием стал прыжок в ледяную прорубь при –52 градусах вместе с двумя местными экстремалами, один из которых занимается зимними купаниями уже 35 лет.

Я пробыл в проруби около 50 секунд, окунул голову под воду. Когда я вышел из воды, это была какая-то сумасшедшая боль. Я чувствовал, как бешено колотится сердце. Я подумал: «Окей, это было не очень умно. Я не готов, я не человек, который занимается купанием в ледяных прорубях, я просто тупой турист с Запада». И я запаниковал», — рассказал блогер.

Несмотря на экстремальные ощущения, он намерен вернуться в Россию в следующем году, возможно в Верхоянск или на Камчатку, чтобы продолжить серию видео о жизни в условиях сурового климата.

