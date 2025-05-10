Речная «Победная флотилия»: Пушкинский округ отметил День Победы необычным парадом

В этот знаменательный день по реке от автомобильного до пешеходного моста проплыла впечатляющая колонна из примерно ста участников, которые стремились необычным способом выразить почтение героям Великой Отечественной войны. В параде приняли участие 70 экипажей, объединивших людей разных поколений: от 12-летнего юноши до 70-летнего ветерана.

В едином строю, сохраняя дистанцию и порядок, двигались разнообразные типы судов: от скоростных лодок «Дракон» и изящных гребно-парусных «Ял» до привычных байдарок, каноэ и сапбордов.

В «Победной флотилии» приняли участие воспитанники спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ Городского округа Пушкинский, а экипаж лодки "Драконов" представлял Всероссийское общество инвалидов. Пушкинский гребной клуб SUP-ENERGY продемонстрировал мастерство на сапбордах, а представители Пушкинского гребно-парусного клуба «Адмирал Ушаков» — на традиционных лодках ЯЛ.

На набережной и пешеходном мосту собралось около полутора тысяч зрителей, чтобы стать свидетелями этого необычного события.