Red Wings возобновит полеты в Израиль со 2 июля

Российская авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении регулярных рейсов в Тель-Авив со 2 июля. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщило издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что перелеты из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга возобновятся впервые после запрета, введенного Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) 13 июня из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

С 3 июля к маршруту добавятся рейсы из Минеральных Вод. Отмечается, что продажи на рейсы в еврейское государство, которые будут выполнены по установленному расписанию, уже открыты.

В Red Wings отметили, что в рамках подготовки к возобновлению полетов компания тесно сотрудничает с Росавиацией и международными авиационными организациями, придерживаясь всех необходимых рекомендаций и стандартов безопасности.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов.