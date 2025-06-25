На Западе сообщили о нехватке боеприпасов, с которой столкнулся Израиль

Израиль столкнулся с острой нехваткой боеприпасов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом стало известно телеканалу NBC New.

Источники отмечают, что военнослужащие страны испытывают дефицит ключевых вооружений, что создает серьезные проблемы для проведения операций.

Кроме того, заметно обострились дипломатические отношения между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. Источники отмечают, что именно Соединенные Штаты являются ключевым поставщиком оружия для Израиля и конфликт с ними не сыграет на руку Тель-Авиву.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против иранских ядерных объектов. В ответ на это Иран нанес ракетный удар по еврейскому государству.

22 июня к операции Израиля подключились ВВС США, которые продолжили наносить удары по ядерным объектам Ирана. Целью этих операций являлось полное уничтожение ядерной программы исламской республики.

Иран не остался в стороне. 23 июня иранские силы нанесли ракетный удар по американской базе Аль-Удейд в Катаре. Существенных разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

Тогда же президент Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном, подтвердив выполнение ранее поставленной задачи.

Ранее издание The Aviationist сообщило, что Иран закопал туннели в ядерные объекты для защиты от спецназа.