Редактору URA.RU предъявили обвинение

Редактору уральского издания URA.RU Денису Аллаярову предъявили обвинение по статье о даче взятки должностному лице (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

В пятницу, 6 июня, в Ленинском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по избранию меры пресечения в отношении журналиста.

Кроме того, в этот же день суд вынесет решение в отношении главы отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, на которого ранее было заведено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий и получении взятки.

В четверг, 5 июня, в редакцию URA.RU нагрянули следственные органы и провели обыски в офисе, а также в квартирах некоторых журналистов, в том числе Аллаярова.

Как пишет ТАСС, поводом для оперативной проверки стали показания задержанного ранее экс-сотрудника полиции, который передавал сведения из правоохранительных баз в редакцию URA.RU.

Ранее редакция URA.RU выступила с заявлением после обысков.