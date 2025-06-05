Редакция URA.RU выступила с заявлением после обысков

Редакция URA.RU выступила с официальным заявлением после обысков в офисе в Екатеринбурге. Работа издания была временно парализована, но сейчас процесс восстановлен.

После многочасовых обысков в екатеринбургском офисе URA.RU редакция сделала официальное заявление. Представители издания сообщили, что работа агентства была на время остановлена из-за действий силовиков, но уже восстановлена. В заявлении подчеркивается, что коллектив URA.RU строго соблюдает требования законодательства и открыт к взаимодействию в правовом поле. Отдельную благодарность коллектив выразил читателям, коллегам по отрасли и Союзу журналистов за слова поддержки.

В агентстве заявили, что до сих пор не понимают масштаб произошедшего: из-за подозрений в адрес одного подразделения фактически была заблокирована работа всего ресурса. По словам редакции, следователи интересовались источниками информации по криминальным темам, а у сотрудников изымали технику и документы. На фоне обыска главреду Диане Козловой потребовалась медицинская помощь. Ее состояние, по последним данным, стабильное.

Редактор Денис Аллаяров был доставлен в Следственный комитет. Остальные задержанные журналисты уже отпущены под подписку о неразглашении.

Ранее стало известно, в чем обвиняют задержанного редактора URA.RU.