Редкая патология черепа у новорожденного: московские хирурги изменили форму головы младенцу в 3 месяца

В Москве хирурги изменили форму головы трехмесячному ребенку с редкой патологией

Общество

В московской больнице врачи диагностировали редкую патологию головного мозга у новорожденного еще до его появления на свет. Как сообщили в Департаменте здравоохранения столицы, отклонение обнаружили на плановом УЗИ в детской больнице имени Башляевой — медики заметили выраженную деформацию черепа.

После рождения нейрохирург подтвердил диагноз: у малыша преждевременно срослись кости свода черепа, что мешало нормальному росту головы и приводило к сдавлению полушарий мозга.

Ждать, пока ребенок подрастет, было опасно, поэтому операцию провели в возрасте трех месяцев. Хирургическое вмешательство, получившее название «краниопластика», прошло без осложнений. Восстановив структуру черепа путем коррекции теменных костей, врачи нормализовали рост головы малыша. Уже через неделю его выписали из больницы.

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