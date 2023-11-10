Редкий памятник Ленину в подмосковной Балашихе получил статус объекта культурного наследия

Общество
пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]

Монумент Владимиру Ленину в балашихинском микрорайоне Железнодорожный признан объектом культурного наследия федерального уровня.

Памятник установлен в 1972 году на пересечении улиц Новой и Пролетарской. Считается редким монументом, поскольку вождь революции 1917 года изображен читающим книгу на ходу. Автором является скульптор Мераб Мерабишвили (1931 – 2022). Он также известен монументами дипломату и писателю Грибоедову в Тбилиси, болгарскому революционеру Димитрову в Москве.

За полвека памятник в Железнодорожном практически не изменился и находится в хорошем состоянии. Со временем вокруг него был разбит сквер.

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