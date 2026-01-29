Редкий случай, точный диагноз: врачи предотвратили инсульт у подростка

Врачи Сургутской травмбольницы провели успешную операцию по предотвращению геморрагического инсульта у 15-летнего подростка. Своевременная диагностика и малоинвазивное хирургическое вмешательство позволили обезвредить опасную аневризму на позвоночной артерии, разрыв которой мог привести к летальному исходу, пишет ugra-news.ru .

Подросток поступил в больницу с жалобами на кратковременные потери сознания, и после обследования детские нейрохирурги заподозрили мешотчатую аневризму редкой локализации. Как пояснил директор Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, родители вовремя отреагировали на симптомы, что стало ключевым фактором для успешного лечения.

Пациенту провели малоинвазивное внутрисосудистое исследование, которое совместили с лечебной процедурой. Заведующий рентгенохирургическим отделением Максим Бессмертных подтвердил наличие аневризмы размером более 4 мм и сразу выполнил эмболизацию — блокировку кровотока в патологическом сосуде с помощью микроспиралей и специального препарата. Эта методика позволила исключить аневризму из кровотока без травмирующего вмешательства в структуры мозга.

Как отметила главный детский нейрохирург Югры и Уральского федерального округа Елена Богословская, возможность оказывать такое лечение на месте — результат выстроенной системы взаимодействия детской и взрослой нейрохирургических служб. Уже на третьи сутки после операции подростка выписали в удовлетворительном состоянии с рекомендацией ежегодного обследования сосудов головного мозга для контроля за возможным появлением новых аневризм.

Ранее сообщалось, что в перинатальном центре в Видном прооперировали беременную с 15-сантиметровой опухолью яичника.