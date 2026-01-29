В перинатальном центре в Видном успешно прооперировали беременную женщину с 15-сантиметровой опухолью яичника

В учреждение планово обратилась жительница в возрасте 24 лет с крупной доброкачественной опухолью яичника. Новообразование было выявлено еще на 5-й неделе беременности. Оно мешало вынашиванию, но удалить его можно было только во втором триместре. Все это время женщина находилась под наблюдением врачей.

На 13-й неделе пациентку госпитализировали для проведения операции. На этот момент объем опухоли составлял более 1 литра. Новообразование удалили через небольшие проколы. На данный момент женщина уже готовится к выписке.

