Редкое небесное явление наблюдали москвичи в небе над столицей

В четверг, 15 января, жители Москвы стали свидетелями уникального атмосферного явления — паргелия, или так называемого ложного солнца. Необычное свечение в небе, напоминающее второе солнце, попало в объективы камер и вызвало оживленное обсуждение в социальных сетях.

Как сообщают Telegram-каналы, один из горожан заснял редкий оптический эффект, при котором в небе образуется яркое светящееся пятно. Некоторые пользователи в комментариях в шутку связали явление со «сбоем в матрице» или восприняли его как необычный знак. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее объяснял природу этого феномена. Паргелий возникает из-за преломления солнечных лучей в кристаллах льда, которые содержатся в высококучевых или перисто-слоистых облаках. Метеоролог отмечал, что для зимнего периода такое явление считается довольно редким и требует особых атмосферных условий.