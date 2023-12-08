Редкую книгу времен Советского Союза обнаружили в библиотеке Городского округа Пушкинский

В собрании библиотеки подмосковного Красноармейска обнаружили редкое книжное издание, в котором собраны фотографии жителей Городского округа Пушкинский конца прошлого века. Об этом сообщает интернет-издание «Пушкинское время». (https://inpushkino.ru/news/obshchestvo/redchajshuju-knigu-po-mestnoj-istorii-vremen-sovetskogo-sojuza-obnaruzhili-v-biblioteke-krasnoarmejska )

Директор библиотеки Ольга Любимова уточнила, что книгу под названием «Отзывчивое поле» принесли в учреждение местные жители, однако, после этого она затерялась среди других произведений.

«В этой небольшой книге очень качественные фото иллюстрации. В них легко можно разглядеть лица людей, прочувствовать их настроение. Вероятно, что жители Красноармейска и его окрестностей смогут узнать на фотографиях своих бабушек, дедушек и прабабушек», – отметила она.

Издание теперь будет находиться на полке читального зала в разделе «Краеведение». Фотографии в книге хорошо сохранились, изношенный переплет библиотекари планируют восстановить.