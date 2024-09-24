Редкую операцию впервые провели в Подмосковье ребенку с аномалией половых органов

«Мы хирургически сформировали женские половые органы с сохранением сосудов и нервных окончаний. Благодаря этому, чувствительность столь деликатной зоны не отличается от здоровой девочки, что крайне важно в дальнейшей жизни, в том числе для репродуктивного здоровья. Сейчас гениталии пациентки внешне практически неотличимы от естественных, что также является важным психологическим фактором в будущем», — рассказал лечащий врач уролог-андролог Данил Жарков.