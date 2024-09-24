Редкую операцию впервые провели в Подмосковье ребенку с аномалией половых органов
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели трехлетней пациентке из другого региона России детскую феминизирующую пластику при врожденной дисфункции коры надпочечников, которая характеризуется аномалией строения наружных половых органов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В ведомстве уточнили, что данный недуг вызван нарушением обмена гормонов, ее наружные гениталии похожи на мужские. Лечащий врач уролог-андролог Данил Жарков уточнил, что патология проявляется крайне редко.
«Мы хирургически сформировали женские половые органы с сохранением сосудов и нервных окончаний. Благодаря этому, чувствительность столь деликатной зоны не отличается от здоровой девочки, что крайне важно в дальнейшей жизни, в том числе для репродуктивного здоровья. Сейчас гениталии пациентки внешне практически неотличимы от естественных, что также является важным психологическим фактором в будущем», — рассказал лечащий врач уролог-андролог Данил Жарков.
Операция проводилась в регионе впервые, она заняла два часа. Девочку уже готовят к выписке, в будущем она сможет иметь детей.
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