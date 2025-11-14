«Реестр для одиноких мужчин»: в России предложили создать базу данных холостяков

В России нужно создать специальный «реестр холостяков», чтобы повысить демографические показатели в стране. С такой инициативой в интервью интернет-изданию «Абзац» выступил заместитель председателя Союза православных хоругвеносцев (СПХ) Игорь Мирошниченко.

Он подчеркнул, что любые законодательные изменения и новые реестры должны оцениваться положительно.

«Это нужно приветствовать, если строгая фильтрация не нанесет ущерба и если это будет добровольно», — добавил Мирошниченко.

Реализацией данной инициативы, по его мнению, должны заняться специалисты в области семейного права.

Параллельно с этим в России предложили другие меры для улучшения демографической ситуации. В частности, планируется увеличить размер выплат за рождение ребенка. По имеющимся данным, к 2027 году ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 95,5 тыс. руб.

Ранее руководитель лаборатории анализа демографии, миграции и рынка труда в рамках Президентской академии РАНХиГС Алла Макаренцева высказалась о будущем материнского капитала.