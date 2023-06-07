Искусственный интеллект решил сделать акцент на экономике, образовании, науке и здравоохранении.

«Я бы поощрял создание благоприятной для бизнеса среды, привлекал инвестиции, поддерживал развитие малого и среднего бизнеса. Содействовал бы научно-техническому прогрессу, инновациям и развитию цифровой экономики», — рассказал ИИ корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также нейросеть на посту президента собралась бороться с коррупцией, развивать транспортную и энергетическую инфраструктуру и укреплять правовое государство. ChatGPT для этого планирует улучшить механизмы контроля за властью, а также обеспечить права и свободы своих граждан.

«Еще я бы реформировал систему здравоохранения, обеспечив доступность и качество медицинских услуг. Стимулировал бы развитие науки в этом направлении, современных методов диагностики и лечения, а также улучшение условий труда и обучения медицинских работников. Еще в приоритетах — борьба с бедностью и сохранение экологии», — заключил ChatGPT.

Дать свою оценку президентской программе ИИ мы попросили начальника управления по работе с резидентами кластера «Ломоносов» Андрея Дембицкого. Он отметил полезность нейросети в решенииразличных задач, в том числе государственных. Однако Дембицкий считает, что роль ИИ должна ограничиваться и контролироваться, чтобы избежать негативных последствий.

Эксперт настроен оптимистично и считает, что через некоторое время технологический прогресс даст нейросетям возможность участвовать в жизни государства. Но перед этим в обществе должны произойти большие изменения, подчеркнул собеседник издания.

«Сейчас я не вижу нейросеть, как еще одного «советника» для руководителей. В данный момент она — это не больше, чем интеллектуальная система поиска с расширенным функционалом», — заключил Дембицкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Полный текст о «президентской работе» ИИ читайте здесь.