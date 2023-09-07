Регина Тодоренко призналась, что накричала на своих детей

Как сообщает портал «Дни.ру» , известная телеведущая заявила, что идеальная мама — та, которая себе разрешает быть разной.

Стало известно, что Регина Тодоренко, воспитывающая двоих детей в браке с Владом Топаловым, поделилась своими мыслями о воспитании детей. Она признается, что стремится быть эффективной мамой.

Звезда рассказала, как старалась сдерживать себя во время детских истерик, но в итоге она накопила негативные эмоции. Недавно Тодоренко даже сорвалась на своих детей, но сын утешил ее, сказав, что она для него лучшая мама в мире. Эти события привели Регину к выводу, что идеальная родительница та, что позволяет себе быть разной, включая и моменты, когда она злится.

Подобные умозаключения важны для многих родителей, ведь они помогают осознать, что важнее всего в воспитании — это настоящая любовь и искренность, а не сдержанность в эмоциях.