Регина Тодоренко призналась, что пару раз в год выпивает пол-литра текилы

Как сообщает «Газета.ру» , моменты, когда звезда позволяет себе немного разрядиться, являются исключением из ее обычного образа жизни.

Телеведущая сделала открытое заявление о том, что она практически не пьет алкоголь, за исключением нескольких дней в году. В интервью Тодоренко призналась, что любит иногда проводить треш-дни, когда она разрешает себе насладиться выпивкой текилы.

Напомним, что в июне 2023 года звезда и ее партнер Владимир Топалов объявили о планах стать родителями в третий раз. Кто знает, может ее отношение к выпивке как-то связано с этим фактом. К слову, пара уже имеет двоих сыновей – Михаила и Мирослава.

Кроме того, ранее балерина Анастасия Волочкова поделилась рецептом диетического коктейля, включающего в себя томатный сок, соевый соус и перец чили. Этот напиток стал элементом ее диеты и способом поддержания здорового образа жизни.