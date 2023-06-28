Регина Тодоренко заявила, что недовольна набранными килограммами из-за стресса

Звезда в разных шоу всегда старается подарить позитив аудитории, но сейчас она активно делится своими настоящими проблемами в социальных сетях. Об этом пишет портал «Дни.ру»

Недавно Тодоренко пережила роды, которые, по ее ощущениям, прошли с кайфом. Но после этого началась целая череда неудач. Первой из них стал отъезд Влада Топалова по случаю командировки. Мама двоих детей останется совсем одна.

Из-за накопившегося нервного напряжения Тодоренко не отказывает в себе вкусной, но калорийной еде. Из-за этого звезда неминуемо набрала вес. А то, что ее особое летнее платье не застегнулось на фигуре, стало еще одной причиной для переживаний.

Но ведущая в скором времени должна уехать из столицы для съемок в другом городе. Своих сыновей придется отдать на попечительство нянь и бабушки, что тоже немного тревожит Тодоренко.