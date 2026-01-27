Регион под снежным фронтом: синоптики прогнозируют полуметровый слой снега

Сильнейшие снегопады в Москве прогнозируются во вторник и в ночь на среду, предупреждают синоптики. За это время столице может выпасть более половины месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу, во вторник выпадет от 14 до 19 мм осадков, что эквивалентно 10–15 см снега. Это составит примерно четверть-треть месячной нормы. В среду осадки сохранятся — прогнозируют еще 8–13 мм, добавляющие 7–12 см снежного покрова. К четвергу атмосферный фронт принесет еще 4–9 мм, увеличивая слой снега на 4–9 см.

Эксперт отметил, что снегопад во вторник и среду способен побить рекорды по осадкам за сутки. К четвергу высота снежного покрова в столице может превысить полуметровую отметку, прогнозируемые сугробы составят 52–57 см. По словам Леуса, это близко к абсолютному рекорду 1956 года, когда снег в Москве достигал 50 см.

Синоптик добавил, что предыдущий снегопад в начале января был относительно кратковременным и не имел такой интенсивности, поэтому предстоящие осадки могут стать серьезным испытанием для города и служб, отвечающих за уборку снега.

