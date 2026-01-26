В Москве напомнили, куда жаловаться на недостаток тепла на фоне первых морозов

Комплекс городского хозяйства Москвы опубликовал контакты, по которым жители столицы могут обратиться с жалобами на недостаточную температуру в квартирах. На фоне аномально холодной погоды и сильного снегопада городские службы переведены в режим повышенной готовности, а у ресурсоснабжающих систем, по заявлению властей, имеется необходимый резерв мощности.

Обратиться можно несколькими способами. Первый шаг — связь с управляющей компанией, контакты которой легко найти на портале «Дома Москвы». Если вопрос не решается, следует позвонить на круглосуточную горячую линию теплоснабжающей организации ПАО «МОЭК» по номеру +7 (495) 539-59-59. Также работает Единый диспетчерский центр города: +7 (495) 539-53-53. Такая многоступенчатая система позволяет диспетчеризировать проблему и ускорить ее решение.

«Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Усилен контроль работы электросетевых объектов. По всем системам ресурсообеспечения имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей», — уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

Эти меры принимаются в связи с экстренным предупреждением Гидрометцентра о продолжительном сильном снегопаде, гололедице и снежных заносах, которые ожидаются в Москве и области до 29 января.

Ранее сообщалось, что Подмосковье сковал первый рекордный мороз. В отдельных округах температура превысила 29 градусов холода.