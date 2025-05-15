Региональное отделение СФР за год оплатило более 330 тыс. дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами

По итогам 2024 года отделение СФР по Москве и Московской области оплатило более 330 тыс. дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью. На эти цели было направлено почти 2,7 млрд руб.

С начала текущего года было перечислено 2,6 млрд руб. за 268 тыс. выходных дней, отметили в отделении.

Работающим по трудовому договору родителям, опекунам и попечителям детей с инвалидностью каждый месяц предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня. Их можно посвятить уходу за детьми. Семейные пары могут выбрать, как использовать выходные: ежемесячно брать до четырех дней или накопить их для последующего однократного отпуска продолжительностью до 24 дней.

Чтобы оформить выходные, нужно заранее согласовать с работодателем даты отсутствия и подать соответствующее заявление, прикрепив к нему документы, которые подтверждают право на льготу.

Неиспользованные выходные дни нужно успеть потратить в течение года. Оформить их заранее, перенести на следующий период или компенсировать деньгами нельзя.