Региональный этап конкурса «Флагманы образования» проходит в Московской области

В Подмосковье стартовал региональный этап конкурса «Флагманы образования» президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей», в нем примут участие 30 педагогов и управленцев системы образования региона. Об этом сообщили в областном Минобразования.

В первый день конкурсных испытаний участники приступили к конкурсному испытанию «Чемпионат управленческий решений». В ходе заключительного испытания под названием «Стратегическая сессия» будут определены три победителя, их объявят на торжественной церемонии закрытия конкурса.

«Победители примут участие в финале конкурса, который состоится 3–6 ноября в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.