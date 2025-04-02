Региональный этап всероссийского конкурса «Молодые предприниматели села» прошел в Луховицах

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

В Луховицах 44 команды из округов Подмосковья боролись за победу на региональном этапе всероссийского конкурса «Молодые предприниматели села».

Организаторами мероприятия выступили Росмолодежь и Российский союз сельской молодежи. Поддержку оказали активисты проекта «Моя карьера с Единой Россией».

Проекты участников оценивал экспертный совет. В его состав вошли представители Московского областного отделения «Опоры России» и Российского союза сельской молодежи, Россельхозбанка и ВТБ, Минсельхоза Московской области, члены партии «Единая Россия» и предприниматели. Почетным гостем стал глава муниципального округа Луховицы, лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

«Этот конкурс помогает начинающим предпринимателям презентовать собственные идеи и получить необходимые ресурсы для их воплощения. Подобные инициативы способствуют развитию сельских территорий, привлекают молодежь к созданию новых бизнесов, что положительно влияет на экономику, помогает молодым людям реализовать собственный потенциал», — сказал Сергей Тимохин.

Председатель луховицкого отделения Российского союза сельской молодежи, депутат Совета депутатов муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Антон Лукьянов высказал мнение, что конкурс имеет важное значение для развития молодого поколения.

«Участники представляли бизнес-планы проектов, комментировали презентации, показывали рекламу продукции и отвечали на вопросы жюри. Конкурс помогает начинающим предпринимателям получить финансирование, наставничество и поддержку для реализации идей в бизнесе», — отметил Антон Лукьянов.

Члены жюри выбрали победителей среди трех категорий. Первая — студенты среднего профессионального образования, вторая — представители высших учебных заведений, третья — молодые специалисты. В первой категории победу одержали студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума. Ребята стали сплоченной командой и добились успеха. Собственный проект под названием «Тканевый уют» они посвятили изготовлению швейных изделий.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Во второй категории лидерами стали представители Российского государственного аграрного университета им. Тимирязева. А команда молодежного комплексного центра «Победа» победила в категории «молодые специалисты и предприниматели на сельских территориях». Ребята приехали на конкурс из Домодедова.

В скором времени у победителей появится еще один шанс проявить себя и достойно представить свой муниципалитет на уровне страны.

«Участники, которые заняли первые места, отправятся на всероссийский этап конкурса. Мы желаем им стать победителями и реализовать проекты», — отметила председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи Алена Линовицкая.

Конкурс направлен на выявление способных молодых людей, которые могут предложить для реализации в России социально-значимые и экономически-рентабельные проекты.