Региональный этап Всероссийского театрального фестиваля пройдет в Клину

Подмосковный Клин в четвертый раз станет площадкой для регионального этапа Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом». Мероприятие запланировано на 11 и 12 октября 2025 года и пройдет на сцене местного клуба «Стекольный».

Как сообщают организаторы, фестиваль не предъявляет строгих требований к содержанию постановок, однако рекомендует участникам придерживаться семейной тематики. В числе приоритетных направлений называются вопросы патриотического и нравственного воспитания, особенности взаимоотношений между поколениями, а также темы доброты и взаимного уважения.

«В этом году за право пройти в следующий этап будут бороться 10 театральных трупп из Москвы и Московской области. Две из них – клинские. Это представители школы "Альфа" и коллектив "Фантазеры" из Высоковска. Хочется отметить, что для обеих команд театралов это будет дебют. Очень надеюсь, что все участники нас удивят», — сказала Наталья Кривоносова, представитель оргкомитета фестиваля.

Главной интригой предстоящего события стал состав жюри. По подтвержденной информации, председателем конкурсной комиссии будет народный артист России Юрий Назаров, который специально для участия в фестивале приедет в Клин непосредственно с сочинских съемок.

Торжественное открытие фестиваля и первые конкурсные показы состоятся 11 октября в 12:00. На следующий день, 12 октября в 15:00, запланирована церемония награждения лауреатов. Организационный комитет также объявил о наборе волонтеров для помощи в проведении масштабного культурного события.

Мероприятие 0+. Вход свободный.

