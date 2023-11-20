Региональный форум Комитета семей воинов Отечества прошел в Раменском округе

Отмечается, что форум собрал представителей 50 муниципалитетов области — руководителей штабов Комитета семей воинов Отечества, которые работают с семьями мобилизованных и военнослужащих на местах. Обсуждали «бесшовное» взаимодействие Минобороны и Минздрава, меры поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, алгоритмы работы с обращениями военнослужащих.

Михаила Маслова, директора Центра социально-медицинской реабилитации «Ясенки», забросали вопросами о программах Центра. Он подробно рассказывал и о методах реабилитации, и о «своих ребятах», которые встают здесь на ноги. Центр уникальный, и попасть в него может каждый — по показаниям.

Андрей Лазарев на правах зампреда Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Подмосковья рассказывал о протезировании: наличие протеза или ортеза, считает он, не должно быть помехой в ведении активного образа жизни. Сотни людей, получив бионические протезы, живут полноценной жизнью.

На территории Московской области муниципальные штабы Комитета семей воинов Отечества работают в 57 муниципалитетах. Повсеместно представители Комитета работают в тесной «связке» с муниципальными координаторами фонда «Защитники Отечества». Участники встречи решали внутренние организационные вопросы, делились опытом деятельности штабов, рассказывая свои личные истории.