Региональный форум студенческих отрядов прошел в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, мероприятие состоялось на базе оздоровительного комплекса «Горизонт» в Клину.

Форум проходит каждый год в преддверии старта Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В ее рамках свыше ста активистов будут выезжать в села и деревни региона, чтобы помогать ветеранам и семьям военнослужащих.

«Также ребята будут приводить в порядок исторические мемориалы, проводить профориентационные занятия в школах и концерты в местных домах культуры», - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В ходе форума прошли презентации, мастер-классы, лекции. По итогам были определены девять отрядов, которые отправятся в восемь муниципалитетов. Также восемь человек поедут помогать активистам в соседние регионы.