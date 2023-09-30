Регионам центральной России пообещали аномально теплую погоду в ближайшие два дня

Теплая погода воцарится в Архангельской, Вологодской, Кировской, Пензенской областях, а также в Якутии и Татарстане.

Об этом заявил Роман Вильфанд, научный руководитель Росгидрометцентра. По его утверждению, во всех регионах Центрального федерального округа, кроме Черноземья, средние температуры поднимутся на 6-8 градусов выше средней нормы. В Нечерноземье также будет тепло, не настолько сильно, как у соседей. Там воздух прогреется на 5-7 градусов выше нормы.

Его слова привело ТАСС. Северо-Западный федеральный округ также будет ожидать аномалия с погодой. Так в Архангельской и Вологодской областях, а также в Республике Коми, атмосфера прогреется до 17-19 градусов. Это совершенно нетипично для данных регионов осенью.