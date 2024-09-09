Regions: потерпевший крушение в Подмосковье самолет хотели запустить в серийное производство

Самолет «Алекс-251», который разбился в Подмосковье, собрали в 2009 году, его хотели запустить в серийное производство. Об этом узнал Regions.

По его данным, это шестиместный самолет-амфибия, в салоне которого могут разместиться один пилот и пять пассажиров. На борту предусмотрены спасательные парашюты. Судно разработали в московской фирме «Авиатик-Альянс», в 2009 году его продемонстрировали на авиасалоне «МАКС» в Жуковском округе.

«Свой первый полет борт совершил 10 сентября 2010 года и прошел испытания на воде. <…> Предполагалось его серийное производство. Но после очередного ремонта «Алекс-251» потерпел крушение», — добавили в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел 9 сентября в Рузском округе. Борт выполнял тренировочный полет. По предварительным данным, на борту находились два человека. Они погибли.