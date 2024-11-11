Regions узнал подробности дела об избиении пенсионерки в Орехово-Зуево

Портал Regions узнал подробности скандального дела об избиении 70-летней женщины в Орехово-Зуево. Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов, когда пенсионерка вместе с соседкой сидела на скамейке. В этот момент к ней подошел разъяренный мужчина. Сначала он пнул собаку жительницы, а затем несколько раз ударил женщину и пригрозил ей расправой.

По словам потерпевшей, мужчина приезжает в этот двор к своей сестре. В момент нападения было очевидно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Я этого мужчину вообще не знаю, запомнила лишь его глаза. Ненормальные, больные, страшные и злые глаза. Мне до сих пор страшно», — призналась женщина.

Выяснилось, что мужчина живет недалеко и действительно приезжает к родне. От родственников он услышал жалобы на то, что потерпевшая постоянно кормит бездомных кошек под их окнами. Это стало для злоумышленника поводом для нападения.

О пенсионерке известно, что недавно она потеряла единственного сына. Родственников, кроме взрослого внука, который проживает в другом городе, у нее нет. Всю свою любовь она дарит бездомным животным. По словам местных зоозащитников из группы помощи животным «Друг за друга», у женщины очень доброе сердце.

«Она постоянно спасает, стерилизует животных. Когда кормит их на улице, то потом миски забирает домой, моет. Ничего на улице не оставляет», — сообщила зоозащитник Наталья Пименова.

Между тем, в соцсетях нашлись и те, кто одобрил действия нападавшего мужчины. По их мнению, по вине «сумасшедших бабушек», во дворах плодятся бездомные собаки и разводится антисанитария. Однако, волонтеры встали на защиту пенсионерки.

«Она не является сумасшедшей, у которой 20 котов в однушке, она просто кормит бездомных — тех, кого выбросили любители повозмущаться в интернете. И никто «не разводит» животных на улице. Каждое животное мы помогаем Ольге Васильевне стерилизовать, многих мы раздаем в добрые руки», — заявили зоозащитники.

Сама пострадавшая призналась, что после нападения у нее обострились хронические болезни, не покидает страх выходить на улицу. Тем не менее она продолжает кормить животных. Простить обидчика она не готова. По словам женщины, ей бы не хотелось, чтобы мужчину посадили в тюрьму — достаточно того, чтобы он больше к ней не подходил.

В ходе расследования выяснилось, что ранее мужчина уже угрожал и ругался с другими пожилыми людьми. Одного толкнул в подъезде, другому угрожал разломать ворота. Адвокаты говорят, что злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Если будет доказано, что здоровью был причинен вред, то может последовать наказание еще по одной уголовной статье. Кроме того, мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за угрозу убийством.