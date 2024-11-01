Regions узнал подробности громкого дела об избиении школьницы в Подмосковье

В Железнодорожном две школьницы избили сверстницу, снимая происходящее на видео. Во время драки девочки курили, нецензурно выражались и всячески унижали жертву. Подробности инцидента узнал портал Regions .

Драка произошла 29 октября в микрорайоне Ольгино. Девочки 11 и 13 лет решили проучить свою подругу, подстерегли ее и избили. После этого они достали нож и отрезали ей клок волос. После этого рыдающую девочку заставили встать на колени и извиниться.

Мать пострадавшей на следующий же день подала заявление в полицию. Школьниц опросили, в дальнейшем их поставят на профилактический учет.

Жителей Железнодорожного шокировал уровень жестокости девочек. Особенно активно подругу избивала 11-летняя Оксана (имя изменено — прим. ред.). В соцсетях ее называют «выродком» и «зверем». Однако, некоторые уверены в том, что девочка — просто жертва обстоятельств.

Фото: [ freepik.com ]

По словам знакомой семьи, Оксана и ее младшая сводная сестра сейчас живут с прабабушкой. Отец Оксаны был осужден за распространение наркотиков. Сейчас с семьей он не живет. Отчим девочки — отец ее сводной сестры — умер от рака, а у матери наркозависимость.

Бабушка Оксаны ради внучек продала жилье, купила квартиру в Железнодорожном и решила оформить опеку. Однако два года назад умерла — не выдержало сердце. Прабабушке школьниц 70 лет, и оформить опеку над девочками ей не позволяют. Тем не менее, пенсионерка содержит школьниц за счет пенсии и подработки.

У девочек дома хорошие условия, у каждой отдельная комната. Но в силу возраста Оксана перестала слушаться прабабушку и связалась с плохой компанией. После драки к школьницам приезжали сотрудники органов опеки. В декабре состоится суд, на котором поднимут вопрос о лишении матери девочки родительских прав. Сестер могут отправить в детский дом.

Психолог Михаил Орлов отметил, что когда дети совершают поступки из ряда вон, они просят внимания.

«Если ребенка в семье еще и притесняли, унижали, то ему захочется доминировать, слить на ком-то свою злость и обиду. Это называется „перенос“, или „смещение аффекта“. Дети находят жертву среди знакомых — беззащитного человека — и мучают его», — рассказал специалист.

Уберечь детей от подобного могут только любовь, забота и внимание, подчеркнул психолог.

Адвокат Александр Почуев добавил, что к уголовной или административной ответственности привлечь школьниц не получится по причине их несовершеннолетия. В подобных случаях подростков ставят на профилактический учет. С их родителей могут взыскать ущерб и компенсацию морального вреда. Также ответственность может грозить за обнародование видеозаписи без согласия пострадавшей.