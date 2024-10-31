Regions узнал подробности инцидента с олимпийской чемпионкой, машину которой забросали бутылками в Подмосковье

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян уже починила свою машину, которую накануне забросали бутылками из окна многоквартирного дома в Химках. Об этом она рассказала REGIONS.

По ее словам, злоумышленников пока не нашли. Она уточнила, что причиненный автомобилю ущерб оценивается в 45 тысяч рублей.

«В этом доме постоянно что-то кидают из окон: то фрукты, то бутылки», — добавила Егорян.

До этого спортсменка сообщала, что от рук неизвестных пострадал автомобиль и другой девушки. По ее словам, она также обратилась в полицию.