Regions узнал подробности инцидента с олимпийской чемпионкой, машину которой забросали бутылками в Подмосковье
Фото: [Федерация фехтования России]
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян уже починила свою машину, которую накануне забросали бутылками из окна многоквартирного дома в Химках. Об этом она рассказала REGIONS.
По ее словам, злоумышленников пока не нашли. Она уточнила, что причиненный автомобилю ущерб оценивается в 45 тысяч рублей.
«В этом доме постоянно что-то кидают из окон: то фрукты, то бутылки», — добавила Егорян.
До этого спортсменка сообщала, что от рук неизвестных пострадал автомобиль и другой девушки. По ее словам, она также обратилась в полицию.