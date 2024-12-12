Regions выяснил подробности скандальной истории с избиением школьницы в Котельниках

Портал Regions выяснил подробности скандальной истории с избиением школьницы сверстницами в Котельниках. Инцидент произошел 9 декабря в туалете образовательного учреждения. В результате пострадавшая получила сотрясение мозга.

Выяснилось, что группа из семи школьниц заманила семиклассницу в туалет. Там девочки начали по очереди бить ровесницу по лицу, снимая происходящее на видео. Формальным поводом для экзекуции стало то, что пострадавшая якобы не позвала кого-то на свой день рождения.

Как рассказала сестра пострадавшей, когда видеозапись случившегося появилась в интернете, классная руководительница заявила, что видео постановочное, а школьница сама попросила избить ее «ради хайпа».

Между тем, мать пострадавшей обратилась в полицию, органы организовали проверку. Пять участниц конфликта были доставлены в отдел и опрошены. По данным «МК», в отделе полиции школьницы вели себя вызывающе, демонстрировали шапочное знакомство с кем-то из правоохранителей и радовались, что на них обратила внимание Екатерина Мизулина. Сейчас проверяется причастность подростков к аналогичному преступлению в соседней школе в Люберцах.

Фото: [ ГСУ СК России по МО ]

Сегодня стало известно, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи изучили видеозапись инцидента, допросили свидетелей, осмотрели место происшествия. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании. Кроме того, прокуратура заинтересовалась действиями руководства школы.

По словам адвоката Алексея Цыганова, школьницам может грозить реальный срок. Исход зависит от степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. За причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. При этом в случае умышленного причинения среднего и тяжкого вреда здоровью уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.

Кроме того, к ответственности могут привлечь руководство школы — по статье «Халатность». Это могут быть исправительные работы, штраф или даже лишение свободы — если девочке был причинен тяжкий вред здоровью.