Регионы России могут воспользоваться онлайн-платформой для ИИ-решений «Цифровое Подмосковье»

Представители органов власти со всех регионов России могут оставить заявку для публикации ИИ-решений на портале «Цифровое Подмосковье» . Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

«Сейчас на портале уже размещены региональные практики с применением ИИ-технологий, которые были собраны в рамках поручения президента России [Владимира Путина] о проведении работы по внедрению ИИ-технологий», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Все пользователи портала смогут познакомиться с опытом регионов России, в том числе, Подмосковья, по внедрению ИИ-решений в медицину, образование, ЖКХ, транспорт и другие сферы. Чтобы воспользоваться разработками других российских субъектов в своем регионе, нужно направить заявку через форму обратной связи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.