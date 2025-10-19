Регионы смогут сдвигать начало рабочего дня зимой, чтобы жители видели свет

В Госдуме обсудили возможность регионального регулирования времени начала рабочего дня зимой. По словам вице-спикера Владислава Даванкова, такая мера позволит людям проводить часть светового дня на улице, а не исключительно на работе или учебе, сообщает ТАСС .

Парламентарий отметил, что регионы могли бы сдвигать рабочее время на 30–60 минут в зависимости от местных условий. В качестве примера Даванков привел Москву, где в декабре солнце восходит около 9 утра, а заходит к 16 часам.

В других странах, таких как Китай, каждое административное образование устанавливает рекомендованное время начала работы без перевода часов, что позволяет адаптироваться к местным условиям.

По мнению экспертов, ранний выход на работу и возвращение с нее в темное время суток влияет на здоровье, провоцируя дефицит витамина D и ухудшение настроения. Ранее предлагались инициативы по гибкому графику для снижения пробок, но они не были реализованы на федеральном уровне.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев подчеркнул, что вводить единые федеральные нормы для всех учреждений некорректно. Решение о смещении рабочего дня должно приниматься региональными органами и работодателями, учитывая местные условия и потребности жителей.

Ранее сообщалось, что глубокие вдохи оказались способны улучшать самочувствие.