Регистрация волонтеров на фестиваль молодежи в Сочи проходит в Московской области
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В марте следующего года на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Молодые люли из Московской области также могут присоединиться к команде волонтеров, которые будут помогать в организации мероприятия, сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.
«Набор волонтеров для участия в организации фестиваля идет по всей стране, заявки принимаются до 1 декабря — и от Московской области их уже более 600. Волонтеры Подмосковья имеют большой опыт работы на крупных мероприятиях, я думаю, что и здесь они достойно себя проявят», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Подать заявку для участия можно здесь. Волонтерам предстоит пройти все этапы отбора и обучение. К участию приглашаются только лица старше 18 лет. В мероприятии также примут участие лидеры в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.