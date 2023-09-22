Регистрация волонтеров на фестиваль молодежи в Сочи проходит в Московской области

«Набор волонтеров для участия в организации фестиваля идет по всей стране, заявки принимаются до 1 декабря — и от Московской области их уже более 600. Волонтеры Подмосковья имеют большой опыт работы на крупных мероприятиях, я думаю, что и здесь они достойно себя проявят», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.