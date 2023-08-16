Рейд «Народный контроль доступности среды» пройдет в Дзержинском по просьбам местных жителей

Рейд «Народный контроль доступности среды» пройдет в Дзержинском 17 августа по просьбам местных инвалидов-колясочников. Об этом сообщили в Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница».

Рейд стартует в полдень на Лесной, 29. Итоги подведут на встрече с администрацией городского округа в ДК «Энергетик».

Объекты на маршруте были предложены инвалидами-колясочниками. От «Колесницы» планируется приезд инвалидов-колясочников из десяти городских округов. К участию в мероприятии приглашены депутаты, общественники, эксперты.

Рейды проводятся с 2014 года с целью исследования пешеходных маршрутов, используемых инвалидами-колясочниками, и доступности для маломобильных граждан наиболее востребованных к посещению объектов.