Рейд «Нетрезвый водитель» прошел в Павловском Посаде

Мероприятие провели с целью напомнить водителям о важности управлять транспортом средством в трезвом состоянии. Садиться за руль в момент алкогольного или наркотического опьянения категорически запрещено. Об этом рассказывали каждому, кого останавливали в рамках рейда. Кроме того, автолюбителям давали тематические памятные листовки и призывали соблюдать ПДД. За время проведения рейдов нарушений выявлено не было.

Подобные рейды на протяжении октября инспекторы проведут еще два раза: 19 и 26 октября. В период с 14 по 20 октября на территории муниципалитета в рамках акции «Нетрезвый водитель» инспекторы ДПС также проводят рейды с целью предупреждения случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения. Напомним, водители, нарушающие данное правило, в зависимости от степени нанесенного ущерба привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не игнорировать случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Важно сообщить об инциденте в дежурную часть ОМВД России «Павлово-Посадский» по телефону: 8(49643)2-33-75. Реагировать стоит и на другие нарушения водителя.