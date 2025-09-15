Рейд в Подмосковье: более ста человек встретились с мигрантами

Более сотни людей в масках провели обход дворов в Московской области, зафиксированный на видеокамеру. Видеоматериал разместили в телеграм-канале «Русская община».

На видео запечатлена большая группа мужчин, передвигающихся по территории жилого комплекса в Люберцах. Указанная группа прибыла для встречи с неформальным молодежным объединением, во главе которого находятся выходцы из других стран. Поводом послужили жалобы местных жителей на противоправные действия подростковой группировки.

Согласно информации, предоставленной каналом, в мероприятии приняли участие более ста приверженцев «Русской общины». В процессе разговора, состоявшегося на территории жилого комплекса, иностранцы заверили, что прекратят оказывать давление на местных жителей.

«Мы не против вас, но мы защищаем русских людей», — прозвучало от одного из участников обхода.

Было подчеркнуто, что в случае продолжения противоправного поведения, беседа с подростками будет проходить «по-другому».

