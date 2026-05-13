Рейды по СНТ: дачников массово проверяют и штрафуют в пожароопасный сезон

Майские праздники для новокузнецких садоводов обернулись не только шашлыками и посадкой рассады, но и визитами проверяющих. Как пишет VSE42.Ru , сотрудники МЧС и Управления по защите населения и территорий провели массовые рейды по десяткам садоводческих товариществ. Нарушителей нашли быстро — им выписали протоколы и грозят крупные штрафы. О том, что категорически запрещено делать на участках в пожароопасный сезон, напомнили в городском управлении.

Рейды охватили все районы Новокузнецка. В Заводском районе инспекторы посетили СНТ «Строитель-1», «Металлург-1», «Дружба-2», «Запсибовец-2», «Уголек» и «Уголек-2».

В Орджоникидзевском районе под контроль попали более обширные территории: «Приозерное», «Высотный-А», «Мичуринец», «Родничок», «Чистые пруды», «Голубая лагуна», «Оазис», «Сосновый бор-Н», а также район Байдаевских карьеров.

В Центральном районе проверяющие наведались в СНТ «Мечта», «Ландыш» и «Дружба». В Куйбышевском районе — в «Металлург-2» и «Плодовод-2».

Что запрещено и чем грозит нарушение

Садоводам вручали памятки и включали аудиоролики с предупреждениями, но нарушители все равно нашлись. На них уже составили протоколы, сообщает Управление по защите населения и территории города.

В ведомстве перечислили, что категорически нельзя делать в пожароопасный сезон. Под строгим запретом — разведение костров, сжигание травы и мусора. Также нельзя использовать мангалы, потому что открытый огонь запрещен полностью. Еще одно важное правило: нельзя загромождать проезды для пожарной техники. В случае возгорания каждая минута на счету, и заблокированный подъезд может стоить чьей-то дачи или даже жизни.

Садоводам рекомендуют внимательно отнестись к предупреждениям, чтобы не пополнить список оштрафованных. Пожароопасный сезон только набирает обороты, и рейды продолжатся.

