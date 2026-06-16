Пьяный подросток задушил подругу в Приморье: 16-летняя девочка погибла из-за ссоры

Подросток, будучи пьяным, задушил свою сверстницу во время конфликта. Девочка скончалась на месте. Суд уже отправил юного убийцу под арест на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия разыгралась в Приморском крае. По данным следствия, обвиняемый 2011 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры с подругой (2010 года рождения) он начал душить ее. Спасти девочку не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Подростка заключили под стражу на два месяца — таково решение суда. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, что именно спровоцировало конфликт, но алкоголь явно сыграл роковую роль.

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