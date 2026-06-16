Киевский режим перешел красную черту. Удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь в ночь на 8 июня — не военная операция, а акт открытого террора против мирных граждан. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом сообщает Lenta.ru.

Официальный представитель российского МИД Родион Мирошник жестко осудил атаку украинских боевиков на пассажирский состав, следовавший по маршруту Москва — Симферополь. По его словам, это преступное деяние свидетельствует о смене тактики противника. Данный преступный акт свидетельствует о переходе украинских боевиков к тактике открытого террора против транспортной инфраструктуры с целью запугать мирных граждан.

Мирошник отметил, что Киев сознательно выбирает гражданские объекты, чтобы посеять панику и подорвать доверие к властям. Удар по поезду — не единичный случай, а часть системной стратегии.

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