Балерина Волочкова и ее дочь Ариадна «зарыли топор войны»

После почти года разрыва и взаимных обид в семье Волочковых наконец-то наступило перемирие. Знаменитая балерина приехала в Санкт-Петербург с, казалось бы, прозаичной целью — навестить тяжело больного отца, но свидание переросло в полноценное примирение. На встрече присутствовала не только мать Анастасии, но и ее дочь Ариадна с мужем Никитой, и, по словам самой экс-примы Большого театра, они «зарыли топор войны». Впрочем, Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей сразу уточняет: войны она не начинала, речь шла о затяжном недопонимании, а не о сознательном конфликте.

Искреннюю боль балерины вызвала ситуация, когда она лежала на операционном столе с серьезной травмой ноги, сутками находясь в реанимации, а от близких не поступило ни одного сообщения, ни малейшего жеста поддержки. Эта обида, по ее признанию, далась ей тяжелее всего. Однако теперь, когда обе стороны извинились, а атмосфера встречи, по словам Волочковой, была теплой и доброжелательной, есть надежда, что семья наконец-то вернется к нормальному общению.

Она подчеркивает, что основным поводом для поездки был отец, но встреча с дочерью оказалась важным и долгожданным этапом. Таким образом, обиды остались в прошлом, и теперь отношения начали выстраиваться заново, без старых претензий.

Ранее она заявила, что попробует найти мужа в телешоу.